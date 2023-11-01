столичні поліцейські затримали серійного крадія

Правоохоронці довели причетність підозрюваного до двох епізодів крадіжок з кавʼярень. Фігуранту оголошено про підозру у вчинені злочинів. Чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

Вночі до чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про те, що в кав’ярні на вулиці Левка Ревуцького спрацювала сигналізація. На виклик негайно прибули працівники приватної охоронної фірми та слідчо-оперативна група і співробітники кримінальної поліції територіального підрозділу.

На місці події правоохоронці затримали чоловіка, який зламав пластикові двері торгівельного кіоску та намагався викрасти майно власників. Поліцейські провели невідкладний обшук за місцем проживання підозрюваного та виявили планшет, який також був викрадений з іншої кав’ярні аналогічним способом.

Поліція вилучила у 31-річного киянина речові докази та затримала його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом територіальної поліції за погодженням із Дарницькою окружною прокуратурою фігурантові повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – замах на крадіжку та крадіжка, вчинені в умовах воєнного стану. Кримінальна відповідальність за дане правопорушення передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Наразі районний суд обирає підозрюваному запобіжний захід, а оперативні працівники перевіряють відношення чоловіка до вчинення інших аналогічних злочинів.

Відділ комунікації поліції Києва