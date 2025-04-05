Столичні слідчі повідомили про підозру молодику, який пограбував 12-річну дитину

Зловмисник на вулиці вдарив школяра та відібрав мобільний телефон. За скоєний злочин порушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

До Святошинського управління поліції звернувся небайдужий перехожий, який повідомив про те, що на вулиці невідомий чоловік пограбував дитину. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці з’ясували, що двоє друзів прогулювалися ввечері по вулиці аж раптом до одного з них, 12-річного хлопчика підбіг невідомий та вдарив по обличчю. Товариш потерпілого намагався боронити друга та кликав на допомогу, але порушник вихопив мобільний телефон у підлітка та втік. Перехожі, які стали свідками події, одразу викликали працівників поліції.

Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника, ним виявися 20-річний киянин. Правоохоронці затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.

За вчинення грабежу поєднаного з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, в умовах воєнного стану порушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва