столичні слідчі повідомили про підозру шахраю з кримінальний минулим

Зловмисник ошукав трьох громадян, здавши їм в довготривалу оренду чужу квартиру. Незадовго до цього, правоохоронці затримували чоловіка за вчинення кіберзлочину та шахрайства, але, перебуваючи під домашнім арештом, він почав переховуватись від слідства. Оперативні працівники затримали його. Тепер порушнику загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що напередодні вона здала на три доби свою квартиру, розташовану на вулиці Вифлеємській, невідомому чоловіку, а вже наступного дня виявила на онлайн-платформі оголошень фотографії свого помешкання з пропозицією довготривалої оренди. Жінка наразі перебуває за межами міста, тож заселяла «квартиранта» та віддавала йому ключі від квартири її подруга. Для перевірки інформації за вказаною адресою прибули правоохоронці.

Як розповіла слідча Дніпровського управління поліції Олександра Боржкова, біля квартири оперативні працівники виявили ймовірного підозрюваного та з’ясували, що він уже встиг ошукати трьох людей:

«Зловмисник протягом доби «здав» квартиру на тривалий термін, взявши з орендарів загалом 28 000 гривень оплати за перший та останній місяці. Чоловік представлявся власником, демонстрував бажаючим орендувати житло підроблені документи, а також підписав із ними фіктивні договори та віддав дублікати ключів. Ми встановили потерпілих осіб та відібрали заяви про вчинення відносно них злочину. Під час перевірки телефону підозрюваного ми виявили, що бажаючих орендувати квартиру було ще декілька чоловік, але порушник не встиг з ними зустрітись».

Під час перевірки інформації правоохоронці з’ясували, що фігурант перебуває в розшуку через вчинення кіберзлочину та шахрайства, оскільки він порушив обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та почав переховуватись від слідства:

«Наприкінці липня мої колеги повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною п’ятою статті 361 — несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, спрямоване на витік та блокування інформації, вчинене під час дії воєнного стану та за частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно. Тоді, чоловік розмістив у соціальній мережі фішингове посилання, яке представляло собою рекламний контент з недостовірною інформацією про надання грошової допомоги громадянам України нібито від благодійної організації. Крім цього, воно повністю імітувало популярний інтернет-банкінг. У подальшому за цим фейковим посиланням перейшла жінка та заповнила форму, до якої внесла свої дані про фінансовий номер телефону банківського рахунку, персональні та інші конфіденційні дані. Цими даними скористався зловмисник: здійснив онлайн перевипущення банківської картки, прив’язавши її до іншого фінансового рахунку та номера телефону, а також створив власний пін-код. Це дозволило підозрюваному зняти з рахунку потерпілої 20 000 гривень готівки в терміналі, а потім перерахувати на підконтрольній рахунок ще 40 000 гривень із соціального рахунку жінки», — зазначила слідча.

Оперативні працівники територіального підрозділу затримали порушника в порядку ст. 191 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 28-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та розбій.

«Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили фігуранту про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене повторно. В цьому випадку запобіжний захід затриманому не обирався, так як суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у рамках досудового розслідування скоєного раніше кіберзлочину та шахрайства, вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Слідство триває», — додала Олександра Боржкова.

Відділ комунікації поліції Києва