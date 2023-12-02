Столичний держвиконавець, який хотів «відкат» з дитячих аліментів, втратив посаду і заплатить штраф

Печерський районний суд затвердив угоду в справі про одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 22 листопада.

У 2020 році суд задовольнив позов про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини

Державний виконавець Шевченківського відділу державної виконавчої служби у місті Києві займався виконанням цього рішення. Кожного місяця матері на дитину мали виплачуватись аліментів в розмірі 3 тисячі доларів США, в гривневому еквіваленті, за офіційним курсом НБУ.

Але у жовтні 2021 року держвиконавець сказав юристові сімʼї, що йому треба давати 20% від цієї суми. Однак мати дитини не погодилась і в лютому 2022-го звернулась у правоохоронні органи.

Далі у звʼязку з військовим вторгненням РФ спілкування учасників подій на деякий час перервалося. Проте в жовтні 2022 року державиконавець зустрів жінку біля Шевченківського відділу державної виконавчої служби і особисто повторив їй своє прохання ділитися грошима.

Через кілька днів громадянці справді були нараховані 484 тисяч гривень аліментів. Держвиконавець написав жінці у месенджерах Telegram і WhatsApp, що їй нарахували гроші й ініціював зустріч. В особистій розмові він нагадав, що чекає 100 тисяч гривень за аліменти. У подальшому держвиконавець отримав гроші і був викритий на гарячому.

Початково посадовця підозрювали в одержанні неправомірної вигоди в поднанні з її вимагаанням (ч.1 ст.368 КК). Йому загрожувало від 5 до 10 років позбавлення волі.

Однак пізніше до суду передали угоду про визнання винуватості, з якої виключили ознаки вимагання (ч.1 ст.368 КК).

Чоловік беззастережно визнавав себе винним у нетяжкому злочині і начебто щирок розкаявся.

Сьогодні він працює адвокатом. Свідоцтво про зайняття адвокатською діяльністю йому ще у 2020 році видала Рада адвокатів Київської області.