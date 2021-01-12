Стрельба и ранение в центре Полтавы, выезды из города перекрыты

Полиция сообщила о стрельбе на улице Нижнемлинской в Полтаве. В результате инцидента пострадал человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области.

Во время конфликта между мужчинами, один из них получил огнестрельное ранение. Пострадавшего госпитализировали.

«Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.

Местное издание «Полтавщина» сообщает, что в Полтаве произошла перестрелка между вооруженными людьми. По состоянию на 13 часов полиция перекрыла все выезды из города. // РБК-Украина