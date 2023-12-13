Вчинив розбійний напад на двох літніх жінок — зловмисник отримав судовий вирок

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Красноградської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 29-річного чоловіка у розбої (ч. 4 ст. 187 КК України). Йому призначено покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що раніше неодноразово судимий чоловік у період умовно-дострокового звільнення від відбування покарання вчинив новий злочин. Подія трапилась в м. Красноград.

Чоловік прийшов до домоволодіння своєї літньої сусідки, щоб розміняти гроші. У гостях у жінки знаходилась її літня подруга, яка в цей час вийшла до іншої кімнати.

Господарка домоволодіння на прохання чоловіка відповіла, що розміняти гроші не може, проте може позичити йому меншу суму. Проте зловмисника такий варіант не влаштував, і він вирішив забрати гроші силою. Схопивши скляну пляшку, яка стояла поруч, чоловік вдарив нею по голові господарку квартири.

Потім він перейшов до іншої кімнати і, штовхнувши іншу жінку так, що вона впала на підлогу, подолав таким чином її супротив. Здобиччю зловмисника стали готівкові гроші, які були у жінки в гаманці.

Того ж вечора чоловік був затриманий правоохоронцями.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Красноградський районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура