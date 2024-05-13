ОЗГ шахраїв викрили у привласненні землі на узбережжі Дністровського лиману

Учасники угруповання, до складу якого входив і заступник голови міськради, за фіктивними документами оформили на підставних осіб земельні ділянки. Всім фігурантам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Викрили та задокументували протиправну діяльність слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в Одеській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили: розробила схему привласнення і продажу землі на узбережжі Дністровського лиману під виглядом безкоштовної приватизації директорка одного з приватних підприємств, що надавало послуги із виготовлення землевпорядної документації на території Білгород-Дністровського району.

До її реалізації жінка залучила свого чоловіка, який був сертифікованим інженером-землевпорядником на їхній фірмі, а згодом обраний депутатом Білгород-Дністровської міської ради і обійняв в ній одну із керівних посад. Крім того, до схеми залучила і знайомих: депутата однієї із сільських об’єднаних територіальних громад та спеціалістку із земельних питань тієї ж сільради.

«Учасники організованої групи за заздалегідь розподіленими ролями з червня 2020 року по квітень 2023 року підробляли офіційні документи на користь своїх родичів та знайомих про наявність у їхній власності на земельних ділянках, що належали громаді, неіснуючих житлових будинків та господарських споруд, зведених нібито ще до 1992 року. Це давало зловмисникам правові підстави надалі безкоштовно передавати у власність своїм підставним особам землі. Їх вони планували легалізувати та продати добросовісним покупцям», – розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області Роман Яловий.

За доказами, зібраними правоохоронцями, усім фігурантам повідомлено про підозру, залежно від участі у незаконній діяльності:

– в організації, пособництві, підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовленні підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою та використанні підробленого документа, зокрема вчиненому повторно, організованою групою (ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України);

– в організації, придбанні права на майно (грошові кошти) шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, організованою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч.ч. 3, 4 ст. 190 ККУ (у редакції від 22.11.2018);

– у незавершеному замаху в організації придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчиненому організованою групою осіб (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 ККУ (у редакції чинній станом на 11.12.2020);

– у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно (ч. 2 ст. 209 ККУ).

Троє підозрюваних наразі вже затримані в процесуальному порядку, слідчі клопочуть в суді щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. На землі, отримані ними злочинним шляхом, накладено арешт.

Слідство триває. За скоєне правопорушникам загрожує до 12-ти років позбавленням волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Одещини