Стрілянина на дні народження у США: загинуло 4 людей, 28 поранені
У неділю також сталася стрілянина у парку у штаті Кентуккі, загинуло дві особи.
Щонайменше 4 людей загинули унаслідок масової стрілянини на святкуванні шістнадцятиріччя у місті Дадевіль в американському штаті Алабама.
Про це пише BBC.
Інцидент стався після стрілянини того ж дня в парку в Луїсвіллі, штат Кентуккі, унаслідок якої загинули 2 людей і ще 4 отримали поранення.
В Алабамі було травмовано 28 людей, деякі з них перебувають у важкому стані. Ймовірно, більшість жертв були підлітками. Вечірка відбулася у танцювальній студії.
Невідомо те як була припинена стрілянина, також немає інформації чи загинув сам підозрюваний, чи він перебуває під вартою.
Правоохоронці повідомили, що розслідування буде “тривалим і складним процесом”.
Штат Алабама відомий тим, що захищає право громадян на володіння зброєю.
Нагадаємо, у квітні в американському штаті Теннесі жінка застрелила трьох дітей і трьох дорослих у християнській школі. // LB.ua