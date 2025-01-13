Судитимуть трьох осіб, які шляхом обману заволоділи 350 тис доларів

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно правоохоронця з Черкащини та двох спільників за фактом шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що правоохоронець запропонував одному із фігурантів кримінального провадження «вирішити питання» щодо закриття справи в ДБР. За це він разом зі спільниками вимагав 350 тис доларів США, обіцяючи допомогти уникнути відповідальності.

Насправді жодного впливу на слідчих чи процесуальних керівників вони не мали.

На початку 2024 року правоохоронця та його спільників затримали під час отримання 350 тис доларів США.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювалися співробітниками ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора