Стрілянина у Черкасах: затримано чоловіка, який поранив двох людей

Внаслідок стрілянини постраждали чоловік та жінка. За фактом хуліганства слідчі розпочали кримінальне провадження. Зловмисник затриманий. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Подія сталася 25 січня близько 21:00 години поруч парку, що на Проспекті Перемоги у Черкасах. Про стрілянину до поліції повідомили очевидці. За описом, наданими свідками, зловмисника розшукав і затримав наряд патрульної поліції неподалік місця вчинення злочину.

За результатами проведених першочергових слідчих дій та огляду місця події поліцейські встановили, що стрілянині передував конфлікт між затриманим та жінкою з чоловіком, які стояли на зупинці громадського транспорту.

Розібратися у конфлікті 53-річний фігурант вирішив за допомогою зброї та здійснив постріл у 23-річного чоловіка і вдарив руків’ям пістолета по голові 35-річну жінку. Потерпілих медики швидкої госпіталізували до лікарні.

Зловмисника затримали у процесуальному порядку відповідно до статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі Черкаського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Наразі за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області