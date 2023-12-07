Стрілянина в університеті Лас-Вегаса: нападник вбив трьох та сам загинув від кулі

Вчора увечері в кампусі університету Невади у Лас-Вегасі (США) сталася стрілянина. Внаслідок чого загинули четверо осіб, включно з самим нападником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За оновленою інформацією стало відомо, що від нападу стрільця у приміщенні Студентського союзу біля бізнес-школи Бім-Холл на території кампусу загинуло троє осіб. Ще одна людина була поранена та наразі перебуває у стабільному стані.

В ході операції поліції вдалось застрелити самого нападника, особу якого досі відмовляються розголошувати. Невідомим також залишається і питання щодо наявності прямого зв’язку між стрільцем та жертвами.

Коментуючи стан інших постраждалих, шериф Кевін Макмехілл з Департаменту столичної поліції Лас-Вегаса зазначив, що у кількох людей під час нападу стався приступ паніки. Крім того, кілька офіцерів отримали медичну допомогу від незначних травм під час обшуків.

Зазначається, що нападник діяв самостійно, адже після перевірки кампусу не було знайдено жодних слідів ймовірних спільників.

Очевидці про трагедію

Про деталі трагедії коротко розповів професор навчального закладу Вінсент Перес.

“Я б сказав, що всього сім-вісім пострілів, один за одним, гучно і дуже гучно. Як тільки ми це почули, ми забігли назад і зрозуміли, що це справжня стрілянина, а в кампусі є озброєна людина”, – сказав він.

Реакція Байдена

Президент США Джо Байден у соціальній мережі “Х” написав допис про останні два випадки стрілянини в Сполучених Штатах, зокрема, коментуючи і трагедію в Лас-Вегасі.

“Лише кілька годин тому Університет Невади в Лас-Вегасі став останнім студентським містечком, який зазнав терору внаслідок жахливого акту насильства із застосуванням зброї”, – написав він.

Він зазначив, що попри всі дії, яких вжила влада за час його президентства, “епідемія збройного насильства”, з якою зіткнулись Сполучені Штати, вимагає більшого

“Але ми не зможемо зробити це без Конгресу”, – зауважив президент США.

Він наголосив на необхідності спільних зусиль, щоб попередити подібні трагічні події.