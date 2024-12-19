На Закарпатті двоє прикордонників втекли за кордон під час служби.
Суд визнав чергового інспектора винним у недбалому ставленні до служби і призначив йому 17 тисяч гривень штрафу.
На Закарпатті двоє прикордонників перейшли на територію сусідньої країни під час служби і не повернулись. Суд оштрафував за це інспектора, який мав би проконтролювати по рації, де знаходяться його колеги.
Про це йдеться у рішенні суду.
Інцидент трапився ще 27 вересня. Тоді патрулювати кордон вийшли двоє прикордонників – мешканці Сумщини. Інспектор ДПСУ мав виходити з ними на зв’язок кожні 30 хвилин. Однак він пропустив час контролю і цим зловмисники скористалися для втечі.
Обвинувачений на суд не з’явився, але пояснив свою позицію письмово. Він сказав, що тієї ночі не зміг вчасно зв’язатися з колегами через велике навантаження. Фізично запобігти втечі він теж не міг, бо знаходився у підрозділі. Своєї провини черговий не визнавав.
У постанові суду вказано, що інспектор зробив записи про зв’язок із патрулем у робочому зошиті прикордонного наряду, хоча насправді зв’язку з ними не було. Суд визнав інспектора винним у недбалому ставленні до військової служби (ч. 2 ст. 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Йому призначили 17 тисяч гривень штрафу.
Як повідомлялося, з початку введення воєнного стану співробітників Держприкордонслужби намагались підкупити 1253 рази. В ДПСУ запевнили, що усіх випадках правоохоронці від хабарів відмовились. // LB.ua