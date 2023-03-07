У Києві аферистка вигадала, як «на дурняк» робити дорогі процедури у салонах краси (відео)

Психолог-криміналіст каже, що шахраїв такого типу неможливо розпізнати одразу.

Психолог-криміналіст каже, що шахраїв такого типу неможливо розпізнати одразу.

Шахрайка робила дороговартісні процедури у різних салонах краси Києва і не платила за роботу майстрів. Журналісти “Сніданку з 1+1” дізналися, як дівчина змогла провернути свою аферу та як захистити себе від подібних шахраїв.

Ірина Попова, власниця мережі салонів краси, розповіла, як ця шахрайка прийшла до них. Вона зробила різних процедур на 6 тисяч гривень, а потім нібито не могла розрахуватися через проблеми з інтернет-банкінгом. Клієнтка нібито пішла до авто по готівку, залишивши свою сумочку. Сумочка виявилася порожньою, а аферистка так і не заплатила.

Ще одне відео з тією ж дівчиною-шахрайкою надав журналістам інший салон краси. На ньому вона так само намагалася нібито розплатитися за послуги на суму понад 7 тисяч гривень. Так само вона залишила сумку й пішла, мовляв, зараз повернеться, бо живе в цьому будинку.

“Я вже готова була, що покладу цю суму – 7,3 тис. грн повністю”, – каже Дарія Боровик, керуюча салону краси. Та вона заплатила лише за витратні матеріали.

Психолог-криміналіст Юрій Ірхін каже, що шахраїв такого типу неможливо розпізнати одразу.

Та все ж власникам салонів краси можна себе убезпечити. Ось кілька порад:

розмістіть договір публічної оферти, в якому зафіксуйте умови передоплати;

підписуйте умову-погодження до початку процедур, у якій зафіксуйте рекомендації щодо поводження після процедур – заборони й дозволені дії;

персональні дані, які ви можете попросити для інформаційної угоди;

на рецепції мають бути камери спостереження.

УНІАН