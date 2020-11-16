Створення місця розпусти і втягнення в заняття проституцією — жінці повідомлено про підозру (ФОТО)

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 2 повідомлено про підозру жінці за фактом створення та утримання місця розпусти з метою наживи, втягнення інших осіб у заняття проституцією, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК України).

Як повідомив заступник керівника місцевої прокуратури Ярослав Коптєв, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2020 року жінка створила та утримувала місце розпусти на території Новобаварського району м. Харкова. Крім того, зазначена особа втягувала жінок у заняття проституцією, користуючись їхнім уразливим станом.

Наразі встановлено 13 епізодів злочинної діяльності жінки.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури