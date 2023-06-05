Створення спецтрибуналу для Росії підтримали вже 38 держав

Наразі є три робочі версії роботи трибуналу.

Наразі створення спецтрибуналу для російських окупантів підтримали вже 38 держав, серед яких країни Європи, США, Канада, Австралія та інші.

“У нас є розуміння, чого ми хочемо і як має виглядати модель трибуналу. Якщо перші пів року нашого адвокатування цієї необхідності створення трибуналу були чисельні дискусії, доволі скептичні, то з другої половини 2022 року більша частина цивілізованого світу прийшла до узагальненого висновку про те, що механізм потрібен. Тобто питання доцільності створення механізму вже не стоїть. Цивілізований світ, зрештою, все більше і більше підходив до висновку про те, що жодних перемовин з такими неадекватами бути не може. І світові дійсно потрібен ефективний механізм притягнення до відповідальності за злочин агресії”, – розповів “Радіо Свобода” заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

За його словами, з осені 2022 року була створена координаційна група, в яку спочатку входило близько 20-ти держав, на сьогодні – вже 38 країн.

“І у нас на столі три робочі версії, як має працювати трибунал”, – зазначив Смирнов.

Спецтрибунал для Росії – що відомо

Як раніше повідомлялося, цього року Європарламент ухвалив резолюцію про підтримку створення трибуналу для притягнення загарбників до відповідальності за війну в України. ПАРЄ підтримала створення спецтрибуналу в Гаазі.

Нещодавно комітет у закордонних справах Палати представників США також підтримав проект резолюції щодо створення спецтрибуналу для Росії.

Президент Володимир Зеленський під час свого виступу у Гаазі заявив, що після перемоги світ зможе побачити на лаві підсудних російського президента Володимира Путіна. // УНІАН