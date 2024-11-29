Створювали та поширювали порно, у тому числі й дитяче – учасникам ОЗГ повідомили про підозру

Одного з підозрюваних суд відправив під варту, жінки перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Наразі задокументовано причетність правопорушників до 56 фактів, у складі організованої групи – 12. Їм загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Нагадаємо, що зловмисники виготовляли порнографію, також й за участі неповнолітніх, та розповсюджували протиправний контент через месенджери, за що отримували до 2000 гривень за один відеоролик.

Слідством встановлено, що організувала злочинний «бізнес» 23-річна жінка, залучивши двох знайомих. У червні правоохоронці викрили та затримали чоловіка та жінку, а також дівчину, яка допомагала їм збувати заборонені фото та відео. Під час досудового розслідування слідчі довели причетність фігурантів до 56 злочинних епізодів, з них 12 у складі ОЗГ.

Днями слідчі поліції повідомили усім трьом про підозру у виготовленні та зберіганні з метою розповсюдження, збуті відеопродукції порнографічного характеру, дитячої порнографії, а також вербуванні з метою експлуатації у порнобізнесі неповнолітніх, вчинених повторно, організованою групою (ч. ч. 2, 3 ст. 301; ч.ч. 3, 4 ст. 301-1; ч. 2 ст. 149; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 301-1; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 301 КК України).

Відділ комунікації поліції Вінницької області