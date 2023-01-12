На Київщині судитимуть 3-х осіб, які вимагали $10 тис. неіснуючого боргу від приватних підприємців

За процесуального керівництва Київської обласної та Броварської окружної прокуратур скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох мешканців Київщини за фактом вимагання грошових коштів від приватних підприємців за попередньою змовою групою осіб поєднаного з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 189 КК України).

Розслідуванням встановлено, що троє мешканців Київської області, які відносять себе до кримінального кола, вимагали від приватних підприємців міста Переяслав неіснуючій борг. Підозрювані, погрожуючи потерпілим та членам їх родин фізичною розправою і вбивством, застосовували до потерпілих фізичну силу, та пред’явили підприємцям вимогу про необхідність сплатити їм 10 тис доларів США.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, за оперативного супроводження Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура