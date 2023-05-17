Суд конфіскував активи херсонського зрадника Сальдо

Постанова Апеляційної палати ВАКС набуває чинності після її проголошення і не підлягає оскарженню.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду конфіскувала всі активи колишнього депутата Верховної Ради і колишнього мера Херсона Володимира Сальдо.

Свого рішення суд оголосив у середу, 17 травня. Апеляційна палата також погодилася з конфіскацією майна, записаного на дочку Сальдо, попри те, що суд першої інстанції 9 травня відхилив позов Мін’юсту в цій частині.

До список конфіскованого майна Сальдо потрапили:

три земельні ділянки в Херсоні;

готель на 3272,9 кв. м у Херсоні;

апартаменти на 304,2 кв. м в Ялті;

два паркомісця в Ореанді (Ялта);

триповерхова будівля в Херсоні на 2143,3 кв. м;

будинок на 226,7 кв. м у Херсоні;

три квартири в Ореанді, Одесі та Херсоні;

автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску.

Майно, конфісковане у сім’ї зрадника:

99,86% ПрАТ “Каштан” (розробляє гранітний кар’єр в Житомирській області) – оформлене на колишню дружину Сальдо;

30% ПрАТ “Дельта Сервіс” (транспортна компанія) – оформлене на колишню дружину Сальдо;

55% ТОВ “Бебко-Авто” (мережа автосалонів і СТО в Херсоні) – записано на дочку Сальдо;

40% ТОВ “Конко” (Херсонська компанія, що займається організацією відпочинку) – записано на дочку Сальдо.

“Дохід, отриманий нею [дочкою Сальдо] за період з 2001 по 2013 роки, був недостатнім для їх придбання. Тому є підстави вважати, що зазначені частини були придбані за кошти її батька, Сальдо В.В., і знаходяться в його опосередкованому володінні”, – пояснив суд своє рішення.

Постанова Апеляційної палати ВАКС набуває чинності після її проголошення і не підлягає оскарженню.

Справа зрадника Сальдо

Сальдо звинувачується в державній зраді. Причетний до організації в Херсонській області російського псевдореферендуму. Після заахвату окупантами Херсонської області був “виконуючим обов’язки губернатора”.

СБУ повідомила про підозру зраднику у вересні 2022 року.

13 квітня 2023 року Мін’юст подав до суду заяву про застосування санкцій до колаборанта Сальдо.

9 травня 2023 року суд конфіскував активи гауляйтера Сальдо, але не чіпав компанії Ддочки зрадника.

Того ж дня, 9 травня 2023 року, Мін’юст заявив про те, що готує апеляцію на рішення суду, згідно з яким не було накладено арешт на активи дочки Сальдо. // УНІАН