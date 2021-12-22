Суд наказал наводчицу банды интернет-мошенников из так называемых «Л/ДНР»

Группа мошенниц с неподконтрольной территории Украины, разработала схему интернет-мошенничества. С учетом размаха преступного плана, организаторше понадобилась помощь нескольких сообщниц, включая приятельницу, работавшую почтальоном в одном из отделений Укрпочты города Херсон. Все участницы группировки имели долгую историю дружеских отношений и регулярно поддерживали связь при помощи интернета и мобильных мессенджеров.

На сайте OLX организаторша находила объявления о продаже бывших в употреблении вещей, которые размещали жители Украины. После этого, согласно заранее распределенным ролям, ее сообщница созванивалась с продавцами при помощи предварительно купленных абонентских номеров оператора «Водафон Украина».

Уверяя, что заинтересована в покупке, сообщница узнавала у продавцов их имена и номера банковских карт, на которые она могла бы оплатить товар. Все эти данные мошенница фиксировала и передавала организатору, чьей задачей было выдавать себя за сотрудницу банка.

Чтобы звонки от имени банков выглядели более убедительно, украинская почтальонша приобрела у оператора «Интертелеком» несколько номеров, которые имитировали стационарные номера Днепра и ряда других украинских городов и передала их сообщницам.

Представляясь сотрудницей банка-эмитента карты, одна из мошенниц сообщала OLX-продавцам, что на их карту были зачислены деньги от юридического лица и что это запрещено регламентом, поэтому все их счета заблокированы службой безопасности банка.

Чтобы разблокировать их, нужно подтвердить, что потерпевший является действительным владельцем карты, а для этого нужно правильно назвать ее номер, срок действия, код безопасности, указанный на обратной стороне карты и смс-код подтверждения, который пришлет банк.

В тот самый момент, когда напуганная жертва называла мошеннице все требуемые данные, та использовала их для перехвата управления интернет-банком. Получив доступ к счетам своих жертв, мошенница переводила все доступные средства на подконтрольные шайке банковские счета.

В задачи почтальонши входило подыскивать нуждающихся украинских граждан, на имя которых она, за вознаграждение, оформляла мобильные номера «Интертелекома» и банковские карты. Увидев, что похищенные у жертвы деньги поступили на подконтрольную ей карту, она давала отмашку «сотруднице банка» завершать разговор с жертвой, чтобы не дать последней возможность вовремя среагировать и принять меры против кражи.

Улов шайки был оценен правоохранителями как особо крупный. В материалах дела проходило около десятка потерпевших, которым мошенники нанесли ущерб, в отдельных эпизодах превышавший 71 тысячу гривен. Причем, большая часть этих денег, аккумулировалась «на руках» жительницы Херсона.

В результате проведенного расследования, правоохранители смогли выйти на след шайки и раскрыть входившую в нее украинскую почтальоншу. Деньги, находившиеся на подконтрольных ей счетах, были арестованы.

За свое участие в преступной группировке, единственная мошенница, оказавшаяся в пределах досягаемости украинской фемиды, была осуждена за нарушение ч.4 ст. 190 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупных размерах).

В качестве наказания, судья определил ей лишение свободы, сроком на 5 лет, без конфискации имущества. Однако, данное наказание было заменено на 3 года испытательного срока, с обязанностью возместить потерпевшим ущерб, на общую сумму около 200 тысяч гривен, а также оплатить судебные издержки на проведение криминалистических экспертиз, в размере 16 тыс. грн. // internetua.com