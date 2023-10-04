На Київщині шахраї намагалися заволодіти будинком

40- та 46-річний члени організованої групи під керівництвом 52-річного жителя Броварського району шляхом обману намагалися незаконно заволодіти житловим будинком із земельною ділянкою та продати їх за 70 тисяч доларів США.

За попередніми даними, зловмисники достовірно знали про безпорадний стан власників. Скориставшись цим, вони заволоділи відповідними документами. Після чого опублікували у соціальних мережах оголошення щодо продажу вказаного майна.

Згодом у ході санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів, а також автомобілів виявлено та вилучено мобільні телефони, документацію потерпілих, нотаріальні довіреності, реєстраційні нотаріальні справи, блокноти з чорновими записами.

Викрили злочинну діяльність слідчі слідчого управління поліції Київщини за оперативного супроводження співробітників управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР НП України та процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

За фактом незакінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою фігурантам повідомлено про підозру [ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 ККУ]. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Поліція Київської області