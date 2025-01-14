Затримано ще 2-х поплічників рашистів, які займалися підпалами на Вінниччині

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох ворожих поплічників, які на замовлення рф займалися підпалами на Вінниччині. Головними «цілями» фігурантів були автомобілі ЗСУ та волонтерських організацій.

За матеріалами справи, зловмисниками виявилося двоє місцевих безробітних віком 18 та 37 років. Вони шукали «легкі гроші» у Телеграм-каналах, де згодом потрапили у поле зору російських спецслужб.

Як встановило розслідування, обидва фігуранти діяли порізно.

Одного зі зловмисників затримано «по гарячих слідах», коли він підпалив мультівен ветерана ЗСУ, який використовував авто для перевезення волонтерської допомоги.

За наявними даними, після підпалу волонтерського авто зловмисник мав здійснити серію диверсій на об’єктах Укрзалізниці. Але правоохоронці зірвали плани ворога.

Інший фігурант отримав вказівку на підпал військових вантажівок типу «Урал» і «КрАЗ».

Зловмисник підготувався до вчинення злочину, але СБУ і Нацполіція спрацювали на випередження і затримали зловмисника, коли він збирався підпалити вантажівки ЗСУ.

За викритими фактами обом затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1 (незакінчений замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Якщо вас вербують для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи мінування – одразу повідомляйте про це на чат-бот СБУ «Спали» ФСБешника» –

Служба безпеки України