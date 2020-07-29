Суд наказал школьницу, которая жестоко избила сверстницу под Одессой

Шестикласснице, которая в феврале этого года избила свою сверстницу, Овидиопольский райсуд Одесской области вынес приговор. Школьницу отправили под ночной арест, запретили пропускать занятия в школе. Семью обязали выплатить компенсацию пострадавшей.

В суде представители избитой девочки требовали возместить моральный ущерб в размере 15 тысяч гривен. Также они заявили, что родители потратили на лечение ребенка более 18 тысяч гривен — пришлось делать МРТ и консультироваться у психолога.

Суд принял решение запретить обидчице выходить из дома с 21:00 до 7:00, обязать ее не пропускать занятия в школе и передать ее под надзор матери. Семья нарушительницы должна будет возместить пострадавшей 5 тысяч гривен моральной компенсации. В остальных требованиях суд отказал, передает «Пушкинская».

Напомним, инцидент произошел в Великодолинском районе Одесской области 13 февраля 2020 года. Ученица шестого класса схватила свою сверстницу за волосы и повалила ее на землю. Сев на девочку сверху, она стала бить ее по лицу и голове. За происходящим наблюдали еще три школьницы, одна из которых сняла все на видео и выложила в Instagram. Причиной конфликта, как оказалось, были слухи. Их якобы распускала пострадавшая девочка. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»