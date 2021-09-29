Суд наказал женцину, заказавшую через интернет поддельный COVID-сертификат

Гражданка Украины, возвращаясь из Польши домой, решила избежать необходимости пребывания на самоизоляции, как того требует постановление Кабинета Министров Украины №1236 о карантине и противоэпидемических мероприятиях.

С этой целью она заказала через интернет сертификат о прохождении вакцинации в областной клинической больнице города Ровно. Пересекая границу в контрольно-пропускном пункте Ягодин, женщина встретилась с исполнителем, который передал ей готовый поддельный документ международного образца – свидетельство о вакцинации против COVID.

В ходе проверки документа сотрудниками пограничной службы, выяснилось, что данное свидетельство коммунальным предприятием «Ровненская областная киническая больница» не выдавалось и не заверялось.

По данному факту было возбуждено уголовное расследование по упрощенной процедуре, в результате которого гражданка была признана виновной в нарушении ст. 358 УК Украины, как пособница в изготовлении поддельных документов государственного образца. Суд назначил ей наказание в размере 5,100 гривен.

На сегодняшний день, в связи с обострением эпидемической ситуации и переходом на адаптивный карантин, многие украинцы, в особенности медики, учителя и госслужащие, оказались обязаны прививаться. В противном случае, им запрещают входить на работу. Однако, опасаясь осложнений, которые могут возникнуть в результате вакцинации, некоторые из них бросились искать возможности купить фиктивные свидетельства о вакцинации. Предложений в интернете хватает, однако мало кто задумывается о том, к каким проблемам с законом это может привести.

Правоохранители начали уделять этой проблеме особое внимание: так, в Черкасской области Киберполиция раскрыла медработника, который за 2,5 – 5 тысяч гривен выдавал гражданам COVID-сертификаты без фактического проведения вакцинации.

В ходе обыска на его рабочем месте, правоохранители обнаружили данные всех заказчиков поддельных сертификатов, с которыми обвиняемый вел переписку через мобильные мессенджеры. Вполне возможно, все они также будут привлечены к ответственности, как пособники в изготовлении поддельных документов. // internetua.com