Суд наложил арест на имущество Шария

Печерский районный суд города Киева наложил арест на имущество блогера Анатолия Шария. Такое решение суд вынес в рамках уголовного расследования.

«Арест наложен на виллу в Испании и банковские счета Шария» — сообщил он.

Об этом РБК-Украина сказал источник в правоохранительных органах.

Напомним, в начале марта Шария, подозреваемого в государственной измене, внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины.

Как писало РБК-Украина, ранее Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария для избрания меры пресечения в суде.

Служба безопасности Украины попросила международную правовую помощь в деле Шария. Ожидается, что Киевская городская прокуратура должна подготовить документы для того, чтобы была возможность проводить следственные действия на территории других стран.

До этого блогер дважды не явился на допрос в СБУ, после чего его объявили в розыск.