У Києві затримали двох неповнолітніх, які збували наркотики на території Святошинського району

15-річний киянин купував у 17-річного знайомого заборонені речовини, які потім збував шляхом закладок. Слідчі відкрили кримінальне провадження та проводять досудове розслідування. Юнакам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Патрулюючи територію Святошинського району столиці, працівники карного розшуку спільно з ювенальними поліцейськими на вулиці Академіка Єфремова помітили хлопця, який порпався у землі та поводив себе підозріло. У розмові з правоохоронцями 15-річний підліток зізнався, що має при собі заборонені речовини. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

У ході поверхневої перевірки працівники поліції виявили у порушника 16 пластикових ємностей із небезпечною психотропною речовиною – солі Альфа-PVP. Також молодик показав поліцейським чотири схованки з психотропами, які він встиг розкласти для своїх клієнтів. Усі заборонені речовини правоохоронці вилучили та направили на відповідні експертизи, а хлопця затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час розшукових заходів оперативники встановили постачальника заборонених речовин. З’ясувалося, що 17-річний мешканець Солом’янського району Києва продавав наркотичні речовини з рук в руки. Під час обшуку у нього вилучили пластикові ємності та паперові згортки з кристалоподібними речовинами та, ймовірно, канабісом. Разом з тим, слідчі вилучили імітаційні грошові купюри, у які він розфасовував «товар», саджанець нарковмісної рослини та мобільний телефон.

За вказаним фактом слідчими Святошинського управління поліції розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Після проведення експертизи слідчими спільно із Святошинською окружною прокуратурою фігурантам буде повідомлено про підозру. На даний час поліцейські встановлюють канал постачання наркотиків та інших причетних до даного злочину осіб.

Відділ комунікації поліції Києва