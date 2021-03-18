Суд оправдал экс-нардепа Пашинского, подстрелившего в 2016 году мужчину

По решению суда, экс-депутату вернут пистолет, из которого тот ранил Вячеслава Химикуса.

Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал экс-депутата Сергея Пашинского по делу о ранении Вячеслава Химикуса в 2016 году.

Об этом сообщает издание Ґрати.

Суд пришел к выводу, что обвинение не доказало виновность Пашинского. По решению суда, ему вернут пистолет, из которого тот ранил Химикуса. Экс-нардеп после решения суда заявил, что полностью оправдан.

По его словам, процессуальный прокурор по делу Рябошапка якобы специально квалифицировал инцидент по статье 121, «зная, что там нет состава преступления».

«Он (Рябошапка – ред.) это сделал исключительно с одной целью: чтобы показать свою псевдоборьбу с коррупцией и чтобы засадить меня в СИЗО. Потому что санкция по этой статье предусматривает тюремное заключение. Суд разложил это все на атомы и молекулы. Я полностью оправдан», — утверждает Пашинский.

Дело против Пашинского: подробности

7 октября 2019 года Печерский райсуд Киева постановил взять Пашинского под стражу. Пашинского подозревали в причинении гражданину Вячеславу Химику тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса). Ему грозило наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Конфликт между Пашинским и жителем Васильковщины Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие и ранил безоружного в ногу, возник 31 декабря 2016 года.

Дело несколько раз то закрывали, то снова возобновляли. Также против Хиимкуса открывали производства по подозрению в попытке нападения на народного депутата.

18 октября 2019 года коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила в силе постановление Печерского райсуда об избрании Пашинскому меры пресечения в виде содержания под стражей.

29 ноября 2019 года судья Печерского райсуда Алексей Соколов отказался отдать на поруки Пашинского и продлил содержание под стражей еще на 60 суток.

18 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд отпустил Пашинского под круглосуточный домашний арест.

УНИАН