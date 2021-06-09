На Львовщине водитель Volkswagen насмерть сбил военнослужащего

Проводится расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

На трассе Львов – Самбор – Ужгород водитель автомобиля Volkswagen Jetta сбил 49-летнего военнослужащего. Мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Как сообщили в Нацполиции Львовской области, авария произошла вблизи города Новый Калинов в Самборском районе.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля «Фольксваген Джета», житель Львовского района в возрасте 49 лет, совершил наезд на пешехода, своего ровесника, жителя района. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По информации LMN погибшим оказался военнослужащий 12-й отдельной бригады армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко, которая базируется в Новом Калинове.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии. // УНИАН