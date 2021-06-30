Суд підтвердив довічне ув’язнення для організатора убивств водіїв у Києві

За принципової позиції Офісу Генерального прокурора Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду залишено без змін судові рішення стосовно жителя Черкаської області, який організував у м. Києві вчинення вбивств трьох водіїв з метою заволодіння їх автомобілями (пп. 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 289 КК України). Судом призначено йому покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурорами доведено, що підприємець з Черкащини, залучивши ще трьох осіб, домовлявся з водіями про надання транспортних послуг на їхніх автомобілях. Заманивши у такий спосіб водія автомобіля «TOYOTA САМRY» у відлюдне місце лісопаркової зони столиці, вони вбили його та заволоділи транспортним засобом.

Пересвідчившись у дієвості злочинної схеми, засуджений та його спільники у аналогічний спосіб намагалися вбити ще двох водіїв з метою заволодіння їх автомобілями, але не змогли довести злочини до кінця з різних причин, що не залежали від їх волі.

Офіс Генерального прокурора