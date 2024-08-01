Суд поновив на посаді підозрюваного у хабарництві ексголову Тернопільської облради
Адміністративний суд у Львові поновив Михайла Головка на посаді голови Тернопільської обласної ради.
Про це повідомляє “Суспільне“.
Рішення було ухвалено на засіданні суду 1 серпня.
Цю інформацію також виданню підтвердив сам Головко. За його словами, восьмий апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив позов про поновлення на посаді та виплату зарплати у розмірі 591 тисячі гривень за час вимушеного прогулу.
Прессекретар Тернопільської обласної ради Роман Яворський телефоном відповів журналістам, що про результати суду там знають, але чекають повного тексту рішення:
“Поки немає офіційного рішення суду коментувати поновлення Михайла Головка на посаді голови Тернопільської обласної ради не будуть”.
Передісторія:
- 26 червня 2023 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали Михайла Головка на отриманні хабара. Також повідомлялося, що затримали двох заступників голови Тернопільської ВЦА − Ігоря Дем’янчука і Ігоря Гайдука. За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 млн грн.
- 28 червня Головка арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у 805 тисяч грн.
- 29 червня його випустили зі слідчого ізолятора після внесення застави.
- 3 липня затриманий на хабарі Михайло Головко повернувся на роботу.
- У жовтні Тернопільська облрада звільнила підозрюваного у корупції голову.