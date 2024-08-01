Суд поновив на посаді підозрюваного у хабарництві ексголову Тернопільської облради

Адміністративний суд у Львові поновив Михайла Головка на посаді голови Тернопільської обласної ради.

Про це повідомляє “Суспільне“.

Рішення було ухвалено на засіданні суду 1 серпня.

Цю інформацію також виданню підтвердив сам Головко. За його словами, восьмий апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив позов про поновлення на посаді та виплату зарплати у розмірі 591 тисячі гривень за час вимушеного прогулу.

Також Головко додав, що надасть коментар, коли повернеться зі Львова до Тернополя.

Прессекретар Тернопільської обласної ради Роман Яворський телефоном відповів журналістам, що про результати суду там знають, але чекають повного тексту рішення:

“Поки немає офіційного рішення суду коментувати поновлення Михайла Головка на посаді голови Тернопільської обласної ради не будуть”.

Передісторія:

26 червня 2023 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали Михайла Головка на отриманні хабара. Також повідомлялося, що затримали двох заступників голови Тернопільської ВЦА − Ігоря Дем’янчука і Ігоря Гайдука. За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 млн грн.

28 червня Головка арештували на 60 діб з можливістю внесення застави у 805 тисяч грн.

29 червня його випустили зі слідчого ізолятора після внесення застави.

3 липня затриманий на хабарі Михайло Головко повернувся на роботу.

У жовтні Тернопільська облрада звільнила підозрюваного у корупції голову.

УП