Суд… пожалів анестезіолога, який брав гроші за «вирішення питань» у МСЕК

Обвинувачений брав гроші начебто «через особисті фінансові труднощі», суд зжалився і… наклав штраф

Суд визнав винним лікаря-анестезіолога Одеської обласної клінічної лікарні у справі про отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення медико-соціальної експертної комісії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на судовий реєстр.

Як з’ясувало слідство, у травні 2024 року лікар отримав від пацієнта хабар у розмірі $8 тис. (понад 330 тис. грн за тодішнім курсом НБУ) за «допомогу» в оформленні другої групи інвалідності.

Під час судового розгляду лікар повністю визнав провину та пояснив, що не мав жодних повноважень впливати на рішення комісії. При цьому погодився взяти гроші через особисті фінансові труднощі. Суворовський районний суд Одеси врахував пом’якшувальні обставини: щире каяття, позитивні характеристики, наявність малолітньої дитини, вагітну дружину та активну допомогу пораненим військовим.

Максимальним покаранням за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу, яку було інкриміновано Бойчуку, є позбавлення волі до п’яти років. Проте у підсумку суд виявився поблажливішим і оштрафував медика на 330,2 тис. грн і зобов’язав відшкодувати процесуальні витрати на суму понад 64 тис. грн.

За інформацією видання «Ґрати», засуджений анестезіолог Одеської обласної клінічної лікарні Іван Бойчук – учасник масштабної схеми одеського обласного МСЕКу, яку викрило ДБР торік. За даними слідства, її організував лікар обласної лікарні. До неї було залучено ще 12 медиків з різних закладів, посадовців медико-соціальної експертної комісії та їхніх родичів, які виконували роль посередників.

Схема працювала так: лікарі вигадували пацієнтам фальшиві діагнози, оформлювали медичні документи, а інколи навіть робили підроблені знімки МРТ. Після цього чоловіки з «готовими» довідками зверталися до МСЕК, де їх уже чекали «підготовлені» члени комісії для оформлення групи інвалідності.

Вартість такої послуги коливалася від $6 тис. до $12 тис., залежно від складності діагнозу та бажаної групи інвалідності.

Під час одного з судових засідань над Бойчуком у залі суду прозвучала одна з телефонних розмов між лікарем-анестезіологом та його знайомим на прізвище Андрєєв, якому той запропонував оформити фейкову інвалідність:

– Іване Сергійовичу, зорієнтуйте мене на цей тиждень, як у нас там?

– Ви більше нічого не робіть. Все роблю далі я. Просто йдете отримуєте задоволення, а я вам усе видаю. Будь ласка, не переживайте. Усе буде добре.

– Усе, я зрозумів. Я просто про всяк випадок запитав.

– Послухайте, ви ведете зі мною зв’язок цим телефоном. Я всім людям кажу: весь успіх полягає в мовчанні. Я все зроблю, усе по красоті буде. Головне – мовчання. Домовилися? І все буде у вогнях, ви отримаєте те, що бажаєте.

18 червня Бойчук сам зателефонував Андрєєву і повідомив, що 20-го той має «захворіти», ймовірно, маючи на увазі необхідність фіктивного перебування в лікарні для отримання потрібного діагнозу. Андрєєв уточнив, чи варто йому залишатися вдома, на що отримав підтвердження: він має бути вдома протягом тижня.

Суду було надано документи, які підтверджують, що Андрєєв дійсно значився в лікарні у вказані дати. Крім того, прокурор навів докази того, що Бойчук неодноразово організовував оформлення інвалідності за хабарі. За даними слідства, вартість «послуги» складала $12 тис. за третю групу інвалідності та $18 тис. – за другу.

Один із записаних діалогів свідчить, що Бойчук пропонував оформити інвалідність через кардіологічне захворювання чоловіку 55 років, адже це гарантувало отримання другої групи. Він запевняв, що всі документи вже підготовлені, і пояснював подальший алгоритм дій: проходження військово-лікарської комісії, звернення до спеціалістки на ім’я Ірина, яка допоможе з оформленням, отримання рішення МСЕК про другу групу інвалідності та звернення до Пенсійного фонду.