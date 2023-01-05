Пропонував підлеглому уникнути кримінальної відповідальності за $35 тис. – підозрюють заступника голови Одеської ОДА

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру одному з заступників голови Одеської обласної військової (державної) адміністрації за фактом шахрайства та корупції (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, підозрюваний запропонував керівнику структурного підрозділу облдержадміністрації за винагороду у 35 тис дол США «вирішити» питання з правоохоронцями та закрити кримінальне провадження, яке розслідується щодо службових осіб адміністрації за фактом привласнення державного майна.

Правоохоронці затримали високопосадовця після одержання частини неправомірних коштів у розмірі 27 тис дол США.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Під час проведення обшуків за місцем роботи, вдома та в автомобілі чиновника виявлено та вилучено кошти в іноземній валюті та золоті злитки і монети. Наразі на розгляді суду перебуває клопотання прокурора щодо накладення арешту на вилучене майно.

Заходи з викриття злочину проводили прокурори Одеської обласної прокуратури спільно з співробітниками УСБУ в Одеській області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури