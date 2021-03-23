Суд продлил меры пресечения обвиняемым по делу об убийстве Шеремета (видео)
Антоненко оставили под стражей, Кузьменко — под домашним арестом, а возложенные на Дугарь дополнительные обязанности продлили.
Суд продлил меры пресечения врачу Юлии Кузьменко, ветерану антитеррористической операции Андрею Антоненко и военной медсестре Яне Дугарь, обвиняемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял суд присяжных в составе Шевченковского районного суда Киева.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и отказал в удовлетворении ходатайств адвокатов фигурантов дела, которые просили об изменении меры пресечения.
«Ходатайство защитника Кругового… в интересах Антоненко… об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на меру пресечения в виде личного обязательства оставить без удовлетворения. Ходатайство защитника Беспалого… в интересах обвиняемой Кузьменко… об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде личного поручительства оставить без удовлетворения. Ходатайство прокурора удовлетворить…», — отметила председательствующая судья Оксана Голуб.
Суд продлил действия мер пресечения всем обвиняемым до 21 мая.
Дело об убийстве Шеремета: справка УНИАН
- Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
- 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Антоненко находится под стражей, Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные обязанности.
- Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.
- В мае 2020 года Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущей. Теперь их обвиняют в исполнении преступления, а также в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.
- 4 января белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.
- Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, распространивший аудиозапись, заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета Офиса генерального прокурора Украины.
- Адвокаты Антоненко и Кузьменко не исключили, что следствие может приписать их подзащитным сотрудничество с КГБ Беларуси.