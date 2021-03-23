Суд продлил меры пресечения обвиняемым по делу об убийстве Шеремета (видео)

Антоненко оставили под стражей, Кузьменко — под домашним арестом, а возложенные на Дугарь дополнительные обязанности продлили.

Суд продлил меры пресечения врачу Юлии Кузьменко, ветерану антитеррористической операции Андрею Антоненко и военной медсестре Яне Дугарь, обвиняемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял суд присяжных в составе Шевченковского районного суда Киева.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и отказал в удовлетворении ходатайств адвокатов фигурантов дела, которые просили об изменении меры пресечения.

«Ходатайство защитника Кругового… в интересах Антоненко… об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на меру пресечения в виде личного обязательства оставить без удовлетворения. Ходатайство защитника Беспалого… в интересах обвиняемой Кузьменко… об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде личного поручительства оставить без удовлетворения. Ходатайство прокурора удовлетворить…», — отметила председательствующая судья Оксана Голуб.

Суд продлил действия мер пресечения всем обвиняемым до 21 мая.

Дело об убийстве Шеремета: справка УНИАН