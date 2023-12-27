Суд скасував виправдання лікаря-хабарника і ув’язнив його на 2 роки

Хмельницький районний суд визнав медика винним у зловживанні впливом.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 19 грудня.

Йдеться про лікаря-травматолога КНП «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради, який також очолював медико-соціальну експертну комісію у місті Хмельницькому.

У 2021 році лікар зі своїм знайомим отримали грошову винагороду, обіцяючи вплинути на членів МСЕК щодо встанввлення жінці групи інвалідності. Громадянка заявила про вимагання грошей у правоохоронні органи і злочин задокументували.

У портфелі лікаря в пакеті з документами пацієнтки виявилили 700 доларів міченими купюрами. Сліди спецбарвника були і на руках у лікаря. Сам він вину не визнавав, кажучи, що знайомий повертав йому борг за саджанці дерев для дачі.

Суд першої інстанції лікаря виправдав, визнавши недопустимими всі докази, здобуті за результатами негласних слідчих (розшукових) дій. Суд вирішив, що протоколи за результатами НСРД не складені, а наявні протоколи є протоколами дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів.

Апеляційний суд із цим не погодився, зазначивши, що місцевий суд допустив необґрунтовано формальний підхід. Недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Разом з тим, у вироку місцевого суду не проаналізовано, чи вплинули такі процедурні порушення на права особи, яким чином можливе порушення правил фіксації ходу і результатів НСРД потягло за собою неспростовні сумніви у достовірності отриманих відомостей. Усі НСРД проводилися за поперднім дозволом слідчого судді.

Не можуть всі без виключення докази вважатися недопустимими лише з тих підстав, що у вступній частині процесуального документу працівник правоохоронного органу зазначив: «в ході ознайомлення із матеріалами негласної слідчої (розшукової) дії встановлено», що на думку місцевого суду є дослідженням інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів на підставі, а не фіксацією ходу НСРД.

Апеляційний суд вважає, що такі обставини ніяк не впливають на достовірність одержаних відомостей і порушують права обвинуваченого чи інших осіб

У численних телефонних розмовах, які фіксували слідчі, лікар спілкувався зі своїм знайомим про встановлення групи інвалідності, давав вказівки завуалювати спілкування, встановлював строки зустрічей та в подальшому, в службовому кабінеті отримав пакет медичних документів та кошти в іноземній валюті, які поклав до власного портфелю.

Ніяких провокативних дій щодо обвинуваченого не спостерігалося. Його не вмовляли брати гроші, не впливали на нього в інший спосіб. Навпаки, саме лікар поводився ініціативно і визначав, коли зустрічатися, надавати документи та ін. Матеріалами НСРД повністю підтверджується отримання коштів саме за встановлення групи інвалідності, а не за саджанці.

Лікар вину не визнав навіть під тиском зібраних доказів, жалю про скоєне не висловив. За місцем проживання і роботи він харакеризується позитивно. Обтяжує покарання те, що він вчинив злочин за попередньою змовою групою осіб.

Знайомий лікаря, у листопаді 2022-го уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Він визнав, що діяв у змові з лікарем і вони були «обʼєднані єдиним злочинним умислом» отримати неправомірну вигоду та розділити її між собою. За угодою суд оштрафував чоловіка на 59,5 тис. гривень. Засуджений обіцяв у подальшому свідчити в суд проти голови Хмельницької МСЕК.

Проте в суді першої інстанції цей свідок сказав, що приніс лікарю документи, а про гроші той нічого не знав. Свідок нібито сам вирішив, що «клієнтка» повинна заплатити 1100 доларів, а отримавши кошти, на власний розсуд їх розділив і залишив частину лікарю.

У вироку апеляційної інстанації показання цього свідка були викладені по-іншому. А саме, що він прямо вказав на лікаря, як на особу, якій передав 700 доларів США саме за встановлення групи інвалідності, на виконання попередніх домовленостей, а не за саджанці дерев. Словосполучення «саджанці дерев» вони з лікарем використовували з метою конспірації, для завуалювання передачі неправомірної вигоди.