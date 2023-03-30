Суд у Франції відмовив в екстрадиції Жеваго до України
На думку самого бізнесмена, постанова “підтверджує відсутність достатніх підстав для екстрадиції та доводить необґрунтованість висунутих обвинувачень”.
Суд у французькому місті Шамбері відхилив запит української сторони про екстрадицію Костянтина Жеваго.
Про цйдеться у заяві адвокатів українського бізнесмена, переданій агентству “Інтерфакс-Україна”.
“Суд відхилив запит після ретельного розгляду всіх матеріалів справи з урахуванням усіх доказів та аргументів, наданих стороною захисту”, – йдеться в документі.
На думку українського бізнесмена, постанова французького суду “підтверджує відсутність достатніх підстав для екстрадиції та доводить необґрунтованість висунутих обвинувачень”.
Його адвокати зазначили, що останні чотири роки бізнесмен продовжує звертатися до ДБР та Офісу генерального прокурора з пропозицією надати свідчення. За їхніми твердженням, Жеваго хоче довести справу або до закриття, або до розгляду в суді якнайшвидше.
Нагадаємо, в січні Офіс Генерального прокурора надав французьким колегам всі документи, необхідні для екстрадиції колишнього народного депутата, мільярдера Жеваго.
У грудні 2022 року Жеваго затримали у французькому Куршевелі. Він перебував у розшуку з 2019 року. Бізнесмен підозрюється в організації привласнення майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих грошових коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Компанії Жеваго підозрюються у ухиленні від сплати податків на 94,6 млн гривень.
Жеваго зник 24 вересня 2019 року. У 2015 році бізнесмен, який на той момент був власником банку “Фінанси та Кредит”, поручився перед Нацбанком за низкою кредитних договорів. Виконувати договори поруки він не став, і у грудні 2015 року НБУ пішов до суду. Судовий розгляд затягнувся на кілька років.
Жеваго був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі проєктному менеджеру “ProZorro.Продажі” Олексію Мовчану. Жеваго – один з найбагатших людей України. За оцінками Forbes, його статки оцінювалися близько 2,4 млрд доларів. // LB.ua