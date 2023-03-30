Суд у Франції відмовив в екстрадиції Жеваго до України

На думку самого бізнесмена, постанова “підтверджує відсутність достатніх підстав для екстрадиції та доводить необґрунтованість висунутих обвинувачень”.

Суд у французькому місті Шамбері відхилив запит української сторони про екстрадицію Костянтина Жеваго.

Про цйдеться у заяві адвокатів українського бізнесмена, переданій агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Суд відхилив запит після ретельного розгляду всіх матеріалів справи з урахуванням усіх доказів та аргументів, наданих стороною захисту”, – йдеться в документі.

На думку українського бізнесмена, постанова французького суду “підтверджує відсутність достатніх підстав для екстрадиції та доводить необґрунтованість висунутих обвинувачень”.

“Це переслідування містить політичний мотив та явні ознаки піар-кампанії державних правоохоронних органів. Сподіваюся, що ДБР і Генпрокуратура нарешті вислухають мої аргументи і дотримуватимуться закону при подальшому розгляді цієї справи”, – наведено у повідомленні слова Жеваго.

Його адвокати зазначили, що останні чотири роки бізнесмен продовжує звертатися до ДБР та Офісу генерального прокурора з пропозицією надати свідчення. За їхніми твердженням, Жеваго хоче довести справу або до закриття, або до розгляду в суді якнайшвидше.

Нагадаємо, в січні Офіс Генерального прокурора надав французьким колегам всі документи, необхідні для екстрадиції колишнього народного депутата, мільярдера Жеваго.

У грудні 2022 року Жеваго затримали у французькому Куршевелі. Він перебував у розшуку з 2019 року. Бізнесмен підозрюється в організації привласнення майна комерційного банку та подальшої легалізації незаконно отриманих грошових коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Компанії Жеваго підозрюються у ухиленні від сплати податків на 94,6 млн гривень.

Жеваго зник 24 вересня 2019 року. У 2015 році бізнесмен, який на той момент був власником банку “Фінанси та Кредит”, поручився перед Нацбанком за низкою кредитних договорів. Виконувати договори поруки він не став, і у грудні 2015 року НБУ пішов до суду. Судовий розгляд затягнувся на кілька років.

Жеваго був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 він програв вибори на своєму окрузі проєктному менеджеру “ProZorro.Продажі” Олексію Мовчану. Жеваго – один з найбагатших людей України. За оцінками Forbes, його статки оцінювалися близько 2,4 млрд доларів. // LB.ua