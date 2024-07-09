Двоє жителів Білгорода-Дністровського ошукали в інтернеті продавців на суму понад ₴100 тисяч

Слідчі повідомили про підозру у шахрайстві фігурантам. Їм загрожує від штрафу до позбавлення волі.

Зловмисники, вдаючи добросовісних покупців, під вигаданими іменами замовляли в інтернет-крамницях різноманітні товари за повну передоплату і скидали фото підроблених квитанцій про розрахунок продавцям. Після цього останні надсилали замовлення клієнтам, а вони безкоштовно отримували посилки у поштових відділеннях.

У лютому на спецлінію «102» підприємець з Київщини повідомив про те, що відправляв товар двом замовникам на Одещину у місто Білгород-Дністровський, а згодом при перевірці банківського рахунку виявив відсутність надходжень оплати від них.

Вжитими заходами слідчі спільно зі співробітниками сектору кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції викрили зловмисників, якими виявились двоє містян віком 27 і 29 років.

Коли тривало досудове розслідування, старший чоловік, аби уникнути перевірок стосовно себе та відповідальності, запропонував заступнику начальника слідчого відділу 1000 доларів неправомірної вигоди. Про пропозицію поліцейський повідомив своєму керівництву, і були вжиті заходи щодо документування протиправних дій фігуранта. Обвинувальний акт відносно нього за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України щодо пропозиції та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, слідчі вже скерували до суду. За цей злочин чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Щодо шахрайства правоохоронці встановили, що першим почав шахраювати саме старший чоловік. Зрозумівши, що схема працює, він поділився нею зі знайомим, один раз створив для нього фіктивну квитанцію, а потім той долучився до протиправних дій сам.

Так у період з жовтня минулого року по лютий поточного року зловмисники 24 рази купували товар у восьми продавців з Одещини, Київщини, Чернігівщини, Харківщини та Рівненщини. «Придбали» продукти, одяг, постільну білизну, косметику, дитячі іграшки тощо на загальну суму 104 484 гривні.

В одного з правопорушників поліцейські вилучили частину придбаної продукції. Крім того, у фігурантів вилучили банківські картки й мобільні телефони з інформацією, що підтверджує протиправність їхніх дій.

«Ми зібрали достатню кількість доказів і під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури повідомили чоловікам про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Згідно з чинним законодавством, правопорушникам загрожує штраф від 51 тис. до 68 тис. гривень або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Слідство триває», – прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Аби не постраждати від дій таких аферистів, закликаємо громадян бути обачнішими при продажі товарів у безготівковий спосіб та перевіряти надходження коштів на банківський рахунок, перш ніж відправляти покупцям товар.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини