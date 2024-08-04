Суд відмовив Трампу в закритті справи щодо втручання у вибори
Суддя зазначила, що звинувачення проти Трампа є правдивими.
Федеральна суддя відмовилася закрити справу проти колишнього президента Трампа про підрив федеральних виборів за його клопотанням, що його нібито переслідують несправедливо і упереджено. Про це пише The Hill.
«На цьому етапі суд не може прийняти альтернативний наратив відповідача», – зазначила Чаткен.
«Оскільки уряд не поклав на президента Трампа відповідальність за дії в Капітолії 6 січня 2021 року, звинувачення, пов’язані з цими діями, не мають відношення до справи і є упередженими та підбурювальними. Тому суд повинен вилучити ці звинувачення з обвинувального акту», – написали адвокати колишнього президента в жовтневому поданні.
Трамп також заявляє, що звинувачення проти нього є переслідуванням на тлі передвиборчої кампанії. У своєму суботньому рішенні Чаткен прямо відкинула ці твердження, зазначивши, що немає «жодних ознак» того, що Байден намагався чинити тиск на Міністерство юстиції або Генерального прокурора Мерріка Гарланда, щоб вони вжили «політично вмотивованих заходів» проти Трампа.
Клопотання Трампа щодо імунітету заморозили справу на кілька місяців, поки вона проходила через вищі суди, однак тепер судя Чаткен відновила контроль над нею. 16 серпня відбудеться наступне слухання.
Нагадаємо, Верховний суд США виніс рішення щодо суперечки про те, чи може колишній президент Дональд Трамп претендувати на імунітет від звинувачень спецпрокурора Джека Сміта у підриві виборчої кампанії 2020 року. Суд ухвалив, що колишні президенти країни зберігають значний імунітет від судового переслідування за дії, вчинені під час їхнього перебування при владі. // ГлавкомTweet