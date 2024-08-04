Суд відмовив Трампу в закритті справи щодо втручання у вибори

Суддя зазначила, що звинувачення проти Трампа є правдивими.

Федеральна суддя відмовилася закрити справу проти колишнього президента Трампа про підрив федеральних виборів за його клопотанням, що його нібито переслідують несправедливо і упереджено. Про це пише The Hill.

У 16-сторінковому рішенні окружна суддя США Таня Чаткен написала, що на початку судового процесу суд повинен виходити з того, що звинувачення проти Трампа є правдивими – і заявлене ним «неналежне переформулювання звинувачень проти нього» не може слугувати підставою для закриття справи.

«На цьому етапі суд не може прийняти альтернативний наратив відповідача», – зазначила Чаткен.

Клопотання колишнього президента США про те, що обвинувачення є вибірковими, було подано в жовтні і перегукується з багатьма його часто повторюваними фразами з передвиборчої кампанії.

«Оскільки уряд не поклав на президента Трампа відповідальність за дії в Капітолії 6 січня 2021 року, звинувачення, пов’язані з цими діями, не мають відношення до справи і є упередженими та підбурювальними. Тому суд повинен вилучити ці звинувачення з обвинувального акту», – написали адвокати колишнього президента в жовтневому поданні.

Трамп також заявляє, що звинувачення проти нього є переслідуванням на тлі передвиборчої кампанії. У своєму суботньому рішенні Чаткен прямо відкинула ці твердження, зазначивши, що немає «жодних ознак» того, що Байден намагався чинити тиск на Міністерство юстиції або Генерального прокурора Мерріка Гарланда, щоб вони вжили «політично вмотивованих заходів» проти Трампа.

Клопотання Трампа щодо імунітету заморозили справу на кілька місяців, поки вона проходила через вищі суди, однак тепер судя Чаткен відновила контроль над нею. 16 серпня відбудеться наступне слухання.

Дональда Трампа, 18 членів його команди та місцевих однопартійців-республіканців звинувачують у спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року. Усі вони відкидають звинувачення.

Нагадаємо, Верховний суд США виніс рішення щодо суперечки про те, чи може колишній президент Дональд Трамп претендувати на імунітет від звинувачень спецпрокурора Джека Сміта у підриві виборчої кампанії 2020 року. Суд ухвалив, що колишні президенти країни зберігають значний імунітет від судового переслідування за дії, вчинені під час їхнього перебування при владі. // Главком