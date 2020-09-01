Суд відправив до в’язниці підприємця, який привласнив землю

“У листопаді на моєму особистому прийомі в Миколаєві мешканці села розповіли, що вже десятиліттям стукали у всі двері, щоб вирішити ситуацію, адже тією дорогою не може проїхати навіть шкілький автобус, через умисне її звуження автоломом, мова вже не йде про пожежну автівку. Готові були до самосуду. Однак підприємець лише насміхався над ними. Вихвалявся “зв’язками” та безкарністю. Прокурори розпочали провадження та довели до кінця справу про захоплення землі місцевим підприємцем під автолом у с.Красів”, – пише Діденко.