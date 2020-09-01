Суд відправив до в’язниці підприємця, який привласнив землю

На Миколаївщині, що у Львівській області, місцевий підприємець самовільно зайняв землю, на якій складав автомобільний шрот.
Як повідомила головна прокурорка області Ірина Діденко, горе-бізнесмена засудили до позбавлення волі.
Встановлено, що власник автошроту самовільно зайняв 0,1665 га землі шляхом складування на них розібраних залишків автотранспортних засобів (кузовів та металобрухту) та часткового огородження їх металевою сіткою, таким чином долучивши їх до своїх земельних ділянок. Як відомо Ділу, автомобілісти знають це місце під назвою “Миколин Шрот”, відповідно власника брухту звати Микола.
– небезпеку на дорозі (люди змушені пересуватися по проїзній частині, через відсутність обочини)
– захоплено охоронювану землю уздовж ліній електропередач (до ліній не можна підійти, щоб їх обслуговувати)
“У листопаді на моєму особистому прийомі в Миколаєві мешканці села розповіли, що вже десятиліттям стукали у всі двері, щоб вирішити ситуацію, адже тією дорогою не може проїхати навіть шкілький автобус, через умисне її звуження автоломом, мова вже не йде про пожежну автівку. Готові були до самосуду. Однак підприємець лише насміхався над ними. Вихвалявся “зв’язками” та безкарністю. Прокурори розпочали провадження та довели до кінця справу про захоплення землі місцевим підприємцем під автолом у с.Красів”, – пише Діденко.
Сьогодні, 31 серпня, суд визнав його винним у злочині, передбаченому ч.2 ст.197-1 КК України (самовільне зайняття земель в охоронних зонах).
Прокурори домоглися покарання у вигляді 1 року і 3 місяців позбавлення волі.
Чоловіка взяли під варту відразу у залі суду. Наразі вирішується питання очищення земель. // Діло