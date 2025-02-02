Житомирські поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві містянина

Повідомлення про смерть 73-річного житомирянина надійшло до поліції 28 січня від працівників лікарні. Чоловіка було ушпиталено з травмами голови та тулуба. Оперативники кримінальної поліції розшукали причетного до події. Нині йому повідомлено про підозру в учиненому.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що травмуванню пенсіонера передувало застілля у його будинку понад тиждень тому. Тоді гостями були 50-річний випадковий знайомий та його подруга. Пізно ввечері між чоловіками виник конфлікт. З’ясовуючи стосунки, гість ногами та руками побив господаря. Після цього разом з подругою вони втекли.

Травмованого чоловіка у ліжку за кілька днів виявили родичі, коли прийшли навідати пенсіонера. Його було госпіталізовано, однак, попри зусилля лікарів, врятувати не вдалося. За висновками експертів, причиною смерті потерпілого стали травми голови з крововиливом у мозок.

Оперативники кримінальної поліції Житомирського районного управління поліції спільно з колегами з Управління карного розшуку ГУНП в області провели низку розшукових заходів та встановили місцезнаходження причетного до події, жителя Волицької громади. Чоловік визнав свою провину та розповів, що причиною такого вчинку стали ревнощі.

Слідчі Житомирського районного управління поліції затримали причетного у процесуальному порядку. 30 січня за процесуального керівництва окружної прокуратури йому було повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Згідно з чинним законодавством умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, карається позбавленням волі строком від 7 до 10 років.

Житомирське районне управління поліції