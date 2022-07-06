Суд відправив за ґрати водія, який спричинив ДТП із 2 загиблими

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури Здолбунівський районний суд відправив за ґрати 34-річного водія за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

В ході судового розгляду прокурором доведено, що 3 січня 2020 року житель села Гільча Друга, Рівненського району, керуючи автомобілем BA3-21103, при виїзді з другорядної дороги у місті Здолбунів не надав переваги у русі і допустив зіткнення з автомобілем Renault Trafic, водій якого від удару втратив керованість та виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Honda Civic. Внаслідок ДТП обидва водії померли на місці події.

Суд визнав винним водія ВАЗівки та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки.

Також, згідно з рішенням судді, обвинувачений має виплатити потерпілим 350 тис. грн моральної шкоди.

Вирок законної сили не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному порядку.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури