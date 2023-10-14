В Ужгороді заступник директора КП вимагав $4000 хабаря за незаконне встановлення атракціонів

Слідчі Ужгородського районного управління поліції у співпраці з працівниками УСБУ в Закарпатській області на гарячому затримали заступника директора одного з комунальних підприємств Ужгорода. Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі Ужгородського районного управління поліції, за оперативного супроводу УСБУ в Закарпатській області, затримали в Ужгороді 48-річного заступника директора одного з комунальних підприємств міста.

В ході оперативних заходів правоохоронці з’ясували, що зловмисник систематично займався незаконним вимаганням неправомірної вигоди від підприємців.

Затримали підозрюваного під час отримання ним 4000 доларів США за встановлення комерційних атракціонів на території центрального міського парку без оформлення відповідних дозвільних документів та сплати податків до бюджету громади.

За оперативною інформацією отримані фігурантом у незаконний спосіб гроші у подальшому розподілялися між іншими посадовцями Ужгородської міської ради.

За місцем проживання інших можливих учасників схеми, а також в офісному приміщенні комунального підприємства, правоохоронці провели обшуки, у ході яких вилучили велику суму готівки у національній та іноземній валюті та фінансово-господарську документацію.

Заступнику директора парку слідчі Ужгородського районного управління поліції, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тобто вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою.

За скоєне посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області