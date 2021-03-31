На Житомирщині судитимуть підприємця, який замовив вбивство свого бізнес-партнера

31 березня скеровано до суду обвинувальний акт щодо 41-річного житомирянина. У ході досудового розслідування встановлена причетність чоловіка до замовлення вбивства бізнес-партнера для розв’язання власних фінансових проблем. Поліцейські вчасно втрутились в ситуацію та запобігли фатальному розвитку подій. Обвинуваченому загрожує 15-річне ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 24 листопада 2020 року слідчі Слідчого управління ГУНП Житомирщини, оперативники Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції та бійці КОРДу ГУНП затримали жителя обласного центру за підозрою у готуванні замовного вбивства.

Встановлено, що він планував усунути свого партнера по бізнесу, замовивши його кілеру. Той мав загинути у результаті нібито нещасного випадку. Поліцейські провели затримання після передачі завдатку для виконання злочинного наміру. Загалом після виконання замовлення чоловік обіцяв сплатити виконавцю 15 тисяч доларів США.

Досудове розслідування проводили детективи Слідчого управління ГУНП Житомирщини за процесуального керівництва обласної прокуратури. Дії фігуранта кваліфіковані за ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 3 ст. 27 (організатор кримінального правопорушення), п. 6 (з корисливих мотивів), п. 11 (вчинене на замовлення) ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Слідство тривало впродовж 4 місяців. У цей час виконаний комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, а також проведені та долучені до матеріалів результати низки експертиз. У сукупності отримані докази злочинних дій підприємця, на підставі яких сформовано обвинувальний акт.

Відділ комунікації поліції Житомирської області