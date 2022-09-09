Волинські правоохоронці повідомили про підозру псевдопрокурору-колаборанту

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури 34-річному мешканцю Луганська заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, в травні 2022 року громадянин України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Старобільського району Луганської області, добровільно погодився співпрацювати із загарбниками, обійнявши псевдопосаду «заступника прокурора Марківського району Генеральної прокуратури ЛНР».

Наразі слідчим суддею надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо так званого «прокурора» – у відсутності самого підозрюваного.

По завершенню розслідування, яке провадить слідчий відділ СБУ у Волинській області, обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Псевдопрокурору загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, з конфіскацією майна.

Пресслужба обласної прокуратури