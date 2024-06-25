Суд відправив кулінарно-«бойового» Тищенка під цілодобовий домашній арешт

Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокуратури про обрання народному депутату Миколі Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Рішення оголосив слідчий суддя Олексій Соколов, передає Укрінформ.

«Клопотання задовольнити. Застосувати відносно Тищенка… запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту», – заявив Соколов.

Крім того, суд зобов’язав народного депутата здати паспорти для виїзду за кордон і не відлучатися з місця проживання без дозволу слідства.

Як повідомлялося, генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця спецпідрозділу ГУР Kraken у Дніпрі.

За даними ДБР, 20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата протиправно позбавила волі ексвійськовослужбовця. Зокрема, його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.