Суд відправив нардепа Дубінського під цілодобовий домашній арешт

«Застосувати відносно Дубінського запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту», – сказав суддя.

Суд визначив, що під цілодобовим домашнім арештом Дубінський буде до 2 січня 2024 року.

Також на нього покладено такі процесуальні обов’язки:

не відлучатися з населеного пункту, у якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Дубінському повідомили про нову підозру. Як повідомляв УНН, йдеться про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон.

Обвинувачення у суді клопотало про обрання для нардепа Дубінського запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Дубінського та одного з його спільників підозрюють у скоєнні злочину передбачено ч.2. ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон (мова йде про скоєння таких дій повторно чи щодо декількох осіб) – санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 7 років.

Кримінальне провадження було розпочате після того, як дехто на прізвище Базюк у липні цього року намагався на своєму авто перетнути кордон із Молдовою за дозволом, наданим після внесення до системи «Шлях». Підставою для внесення до системи стало клопотання ГО «Медіаоборона». Однак вказаний громадянин, коли його опитали прикордонники, виявився необізнаним з діяльністю цього ГО і повідомив, що документи йому передав нардеп Дубінський, який є чоловіком його сестри. Виявилося, що Базюк мав виїхати за кордон, аби перегнати особисте авто Дубінського з аеропорту Кишинева до Відня.

Пізніше в ході розслідування правоохоронці виявили листування між фігурантами кримінального провадження, яке підтверджувало причетність Дубінського до організації незаконного виїзду Базюка. А також встановили, що ГО «Медіаоборона» фактично не проводить жодної діяльності і є підконтрольною нардепу структурою.