Суд відправив під домашній арешт чотирьох блогерок, які «засвітили» роботу ППО

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту блогерам, які поширювали відео про роботу ППО у соціальних мережах.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури в коментарі УП.

Солом’янський районний суд Києва задовольнив клопотання прокрорів та обрав блогерам, які поширювали в інтернеті інформації про роботу систем ППО та наслідки ураження повітряних цілей запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Згідно з рішенням суду, підозрюваним заборонено залишати місце проживання до 31 липня 2023 року.

31 травня Служба безпеки України за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосила підозру за статтею “Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану” чотирьом блогерам, які оприлюднили відео роботи української ППО під час обстрілів Києва 16 травня.

Однією з цих блогерів є дружина наркодилера Юрія Чернецького, який нині відбуває термін у в’язниці, співачка Інна Воронова.

За даними УП, імена інших трьох підозрюваних – Дарʼя Семенченко, Ольга Дідовець та Людмила Нужна.