Суд відправив ухилянта до в’язниці і конфіскував його майно

Обвинувачений пояснив, що хотів відпочити перед тим, як піде воювати

Хмельницький міськрайонний суд призначив чотири роки і два місяці позбавлення волі військовозобов’язаному, який ухилився від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, 29 лютого обвинувачений прибув до ТЦК, щоб стати на військовий облік. Того ж дня чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби за станом здоров’я. Військові вручили обвинуваченому «бойову» повістку, яка передбачає відправку на навчальні збори. Однак чоловік у визначений день не прибув на збір мобілізованих.

У суді військовозобов’язаний щиро розкаявся у вчиненому і визнав, що ухилився від проходження військової служби. Свій вчинок пояснив бажанням відпочити перед тим, як піде воювати.

На думку Феміди, виправлення обвинуваченого можливе лише в умовах ізоляції від суспільства. Також суд під час ухвалення вироку врахував той факт, що у липні цього року чоловіка було визнано винним у незаконному придбанні, зберіганні та збуті психотропної речовини PVP. За цим епізодом правопорушник отримав реальне покарання.

Узявши до уваги попередній вирок, суд застосував до ухилянта конфіскацію усього його майна, окрім житла. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.