Суд відправив за ґрати чоловіка, який вчиняв домашнє насильство над колишньою дружиною

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Стрийської окружної прокуратури суд визнав винним чоловіка у вчиненні домашнього насильства (ст. 126-1 КК України). Вироком суду йому призначено покарання – 1 рік та 6 місяців позбавлення волі. Також суд обрав засудженому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із зали суду.

Встановлено, що у Стрию чоловік впродовж тривалого часу систематично вчиняв відносно своєї колишньої дружини психологічне насильство, яке виражалося у словесних образах, погрозах, висловлюваннях нецензурною лайкою в бік потерпілої та її приниженні. Це викликало в неї побоювання за свою безпеку, спричинило емоційну пригніченість, втому та негативні переживання.

Довідково зазначимо, що раніше фігурант вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 126-1 КК України, судимість за яку не знята та не погашена у встановленому законом порядку.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури