В Черкассах неадекватный подросток напал с электрошокером на врача «скорой»

В четверг, 12 ноября, в Черкассах 17-летний парень вызвал скорую помощь, а затем атаковал фельдшера электрошокером.

Об этом пресс-секретарь экстренной медпомощи Ирина Назарок сообщила в своем Facebook.

Молодой человек вызвал скорую помощь, жалуясь на «боль в сердце». Он сказал, что накануне получил удар электрошокером. На вызове 21-летняя фельдшер сделала ЭКГ и измерила давление парню. Медицинские манипуляции пациент сопровождал нецензурной лексикой. При этом его жалобы не подтвердились, и медработник отказала в госпитализации.

Тогда подросток начал буянить, ударил свою бабушку, а фельдшер получила разряд электрошокера. Парень обещал выйти »убить водителя скорой и разгромить автомобиль».

Были вызваны правоохранители, парень объяснил полицейским свой поступок тем, что он »хотел напугать».

Фельдшера госпитализировали в кардиологическом отделении — у нее диагностировали нарушение сердечного ритма, она теряла сознание. // «ФАКТЫ»