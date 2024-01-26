Суд відпустив підозрюваних у вбивстві під час виборів «циганського барона», роми бунтують

На Закарпатті суд відпустив з під варти підозрюваних у вбивстві людини на виборах місцевого барона у листопаді минулого року.

Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола.

Місцеві роми виступили проти такого рішення суду та влаштували у селі Підвиноградів справжній бунт.

Зазначається, що вони вимагають повернути назад під варту підозрюваних. На опублікованих відео видно, що люди розвели посеред вулиці велике вогнище.

На момент публікації новини у поліції Закарпатської області ніяких заяв відносно мітингу мешканців не публікували.

Нагадаємо, на Закарпатті наприкінці листопада минулого року розпочалися розбірки між представниками двох конкуруючих «кланів» всередині ромського табору через вибори нового барона. Під час заворушень вбито 40-річного місцевого жителя. Правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві.

Тоді правоохоронці затримали організатора смертельної бійки, яка сталася між місцевим населенням на одній із вулиць у селі Підвиноградів Берегівського району. Ним виявився 41-річний місцевий мешканець. // Главком