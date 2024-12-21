Суд виправдав ексначальника поліції від корупції, бо заявник зізнався у провокації

Овруцький районний суд Житомирської області виправдав ексначальника Лугинського відділення поліції Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 12 грудня.

За версією обвинувачення, поліціянт вимагав неправомірну вигоду в обмін за те, що патрульні не будуть затримувати транспорт підприємця та вилучати лісопродукцію для перевірок законності її походження.

25 січня 2018 року підприємець зустрівся із начальником полції і за його вказівкою заніс 10 тисяч гривень до магазину автозапчастин. У цьому магазині працівники поліції постійно брали на список запчастини і періодично керівник погашав борг.

Після того, як свідок віддав пакунок із грошима продавцю, в магазин ввірвалися правоохоронці і почали обшук. Начальника поліції, який стояв під магазином, затримали.

У суді обвинувачений заперечував інкримінований йому злочин і стверджував, що це провокація. Він розповів, що поліція зажди мала проблему, бо їм не виділяли гроші на запчастини до машин і доводилося їх купувати власним коштом. Селище Лугини малозаселене і більшість населення працює у лісовій галузі. Для профілактики та боротьби зі злочинністю в районі треба було мати в цій сфері певних інформаторів. Вперше він познайомився зі свідком, наприкінці грудня 2017-го, коли зламалася машина з лісопродукцією і він підійшов і спитав у водія документи.

18 січня 2018-го начальник поліції отримав інформацію, що в кафе «Хуторок» зібралися працівники Лугинського лісгоспу і з ними є перевіряючий з Житомира, тому не втримався від шансу з ними поспілкуватися, пообідати і випити. Коли перебував у кафе, зателефонував раніше знайомий підприємець, привітав зі святами і сказав, що приїхав у гості. Поліціянт на той час уже випив кілька чарок і не хотів в такому стані зʼявлятися на роботі, тому запропонував зустрітися під кафе. Далі, з його слів, співрозмовник вів себе дивно, тому він навіть поцікавився, чи він його не записує. Метою зустрічі було зʼясувати, чи підприємець не займається чимось незаконним, сподівався що той щось розкаже.

У подальшому підприємець сам запропонував допомогти із запчастинами. Потам виявилося, що він не займався лісозаготівлею, деревина належала лісгоспу, а не йому, він здійснював лише транспортування.

У судовому засіданні цей свідок підтвердив, що познайомився із начальником поліції, коли в його вантажівки вистрелило колесо і він сам був за кермом. Обвинувачений представився, що він начальник місцевого відділу поліції, розпитував як він працює, запропонував зайти до нього на роботу у відділ поліції, щоб познайомитися поближче.

Під час повторного допиту свідок пояснив, що обвинувачений попередив, щоб працював по закону, бо інакше буде мати справу з ним як начальником поліції. І уточнив, що вже інший поліцейський переказав йому, щоб завтра зайшов в гості до начальника знайомитися. Він нікуди не пішов і десь 30 чи 31 грудня 2017 року дзвонив обвинувачений і просив купити пару пляшок шампанського. Він відповів, що не може, бо перебуває не в Лугинах. Свідок пояснив, що злякався, бо йому вперше в житті запропонували зайти в гості до начальника відділу поліції. Задумався, що б це могло означати і запитав поради в знайомого працівника СБУ. Цей знайомий одразу сказав, що з нього в поліції вимагатимуть гроші і переконував писати заяву. На третій день СБушники Коростеня і Житомира налетіли, мовляв вони знають цю людину як негідника і спонукали: «Давай пиши заяву». Свідок, начебто, не хотів, але вони наполягали, що пиши заяву і тебе ніхто чіпати не буде, ми з ним розберемося, бо він негідник і щось у тебе буде вимагати. Пройшло декілька днів і обвинувачений подзвонив і знову попросив привезти шампанське. Настав Новий рік і ніхто з поліції більше не дзвонив. Тільки з СБУ постійно надзвонювали і запитували, чи хтось дзвонив з поліції і щось просив, наказували дзвонити до обвинуваченого і запитувати в нього, коли прийти в гості. Тобто СБУ тиснуло на нього і заставляло самостійно виходити на контакт.

Свідок заявив у суді, що працівники СБУ самі розкрутили цю тему. Заява була написана про те, що з нього вимагають гроші. Хоча на той момент обвинувачений нічого не вимагав. До написання заяви він бачив обвинуваченого лише один раз в житті. Біля кафе начальник поліції запитував чим він займається, чи робить щось незаконне. При цьому попередив, що коли займатиметься лісом незаконно, то буде мали справу з ним. Свідок сказав, що того дня під кафе поліціянт гроші не вимагав, тільки попросив, якщо є можливість, допомогти грошима на запчастини для службових автомобілів. Через кілька днів його машину з деревом зупинили патрульні і водій не мав документів на продукцію. Обвинувачений кричав йому по телефону, що він везе незаконний ліс, без документів, тому завтра має зʼявитися до нього в кабінет: «Завтра тебе чекаю. Треба допомогти із запчастинами».

Про 10 тисяч — були такі слова в обвинуваченого, але, як вважає свідок, той нічого не вимагав. В розмові лише сказав, що 10 тисяч будеш платити, якщо щось будеш робити неправомірно. Тоді біля кафе «Хуторок» начальник поліції був добре випивший і щось молов пʼяний, мовляв порушуватимеш, будеш красти, то принесеш мені 10, потім 20, а ні — то 5 тисяч доларів потім принесеш. Він постояв, помовчав, послухав. «Якщо будуть порушення, то шкуру зніму, заряджу 5 тисяч зєлєні і скажу, що брат ізвіні, так і треба було раніше думати» — ця фраза обвинуваченого зафіксована НСРД. Але насправді, як стверджує підприємець, він легально прцював із лісгоспами, тому не було що вимагати і не вимагали нічого насправді.

Свідок сказав, що зараз посадять цю людину на 5 років, а в нього троє дітей і він їх сам виховує, без жінки. Він не хоче на собі цю карму нести і садити людину.

Проаналізувавши докази і показання свідків, суд дійшов висновку, що мав місце факт підбурювання обвинуваченого до злочину, оскільки ініціатива виходила від органу безпеки та заявника. Останній діяв за згодою та вказівками правоохоронних органів, зокрема СБУ. Розслідування не проходило «у переважно пасивній манері», оскільки ініціатива спілкування походила від заявника. Саме свідок за вказівкою правоохоронців ініціював контакти з обвинуваченим, телефонні розмови, зустрічі та передачу коштів.